شكرا لمتابعة خبر عن بدء إجراءات نزع الملكية لعقارات من أحياء في مدينة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة في أجزاء من أحياء (الخزامى، والنخيل، وعرقة) وبما يتماشى مع الإجراءات النظامية المطبقة.

وطالبت الهيئة من الأفراد الذين يمتلكون عقارات داخل المنطقة المشار إليها في الخريطة زيارة الموقع الالكتروني أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.

وذلك بناءً على الأمر السامي القاضي باستكمال إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للعقارات التي تحتاجها هيئة تطوير بوابة الدرعية لغرض تطوير المشروع.