الشؤون الإسلامية: إعادة فتح 12 مسجدًا بـ6 مناطق بعد تعقيمها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إعادة افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 6 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ139 يومًا لماضية إلى 1665 مسجدًا.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة جازان وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدين بمنطقة الباحة ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وأوضحت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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