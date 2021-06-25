وزارة الصحة لمرضى الضغط المصابين بكورونا: اللقاح ينقذكم من أزمتين

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن إصابة مريض ضغط الدم بفيروس كورونا المستجد، يزيد من إجهاد القلب وتضعف الجهاز المناعي لديه ما يؤدي لمضاعفات شديدة، الأمر الذي يحتم أخذ اللقاح كورونا.

وذكرت صحة المدينة المنورة -عبر تويتر- أن كبار السن من أكثر الفئات المعرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم حيث يصاب 60% ممن هم فوق سن الستين به، مجددا التأكيد بأن إصابة مريض الضغط بكورونا يؤدي إلى زيادة إجهاد القلب، وضعف الجهاز المناعي، إضافة إلى مضاعفات أخرى خطيرة.

وأضافت أن ضغط الدم لا توجد له أعراض لذا يسمى بالقاتل الصامت، ومن الضروري فحص ضغط الدم باستمرار.

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