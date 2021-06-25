رسميًّا.. 7 خطوات للتسجيل في ثاني مراحل المسار الإلكتروني للحج

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة سبع خطوات للتسجيل في المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لموسم الحج لهذا العام، والتي تنطلق في الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة -عبر حسابها على تويتر- أن الخطوات السبع للتسجيل تشمل التالي:

ـ إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج وذلك حسب فئات المفاضلة.

ـ دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية.

ـ استعراض الضوابط والشروط.

ـ للمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

ـ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة.

ـ إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام (سداد).

ـ صدور تصريح الحج.

وأشارت وزارة الحج إلى أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات المطلوبة وتحقق المعايير المحددة، ووجود الأماكن المتاحة، ووذلك بحسب ما جرى الإعلان عنه سابقًا في آلية وضوابط التسجيل.

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