بدء إجراءات نزع الملكية لعقارات من أحياء «الخزامى والنخيل وعرقة» في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اليوم الجمعة، عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة في أجزاء من أحياء: الخزامى، النخيل، وعرقة، وفقًا للخريطة المرفقة، وبما يتماشى مع الإجراءات النظامية المطبقة.

وطلبت هيئة تطوير بوابة الدرعية من الأفراد الذين يمتلكون عقارات داخل أحياء: الخزامى، النخيل، وعرقة (وفق الخريطة)، زيارة الموقع الالكتروني أو الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لهيئة تطوير بوابة الدرعيّة على الرقم (٩٢٠٠٠٢٦٢٢) وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١٠ مساءً.

وأضافت هيئة تطوير بوابة الدرعية: حرصًا على سلامتكم واتباعًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، نأمل منكم التنسيق معنا في الحصول على مواعيد الزيارات لمقر الهيئة الواقع في حي الخزامى- الدرعية وذلك عن طريق الاتصال على رقم مركز خدمة العملاء.

ونبهت هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى أن الوثائق المطلوبة من الملاك (نسخة من الهوية الوطنية للمالك/ مع الأصل للمطابقة.. نسخة من صك الملكية- صك إلكتروني، مع الأصل للمطابقة.. معلومات التواصل/ رقم الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان الوطني).

وقالت هيئة تطوير بوابة الدرعية إن الوثائق المطلوبة في حال وجود وكيل شرعي (نسخة من صك الملكية - صك الكتروني- مع الأصل للمطابقة.. نسخة من الهوية الوطنية للمالك، مع الأصل للمطابقة.. نسخة من الهوية الوطنية للوكيل الشرعي، مع الأصل للمطابقة.. نسخة محدثة من الوكالة الشرعية للوكيل الشرعي، مع الأصل للمطابقة.. معلومات التواصل للوكيل الشرعي: (رقم الجوال، البريد الالكتروني، العنوان الوطني).

وبخصوص الوثائق المطلوبة في حال وجود ورثة، نبهت هيئة تطوير بوابة الدرعية، إلى أن المطلوب: نسخة من صك الملكية (صك إلكتروني/ مع الأصل للمطابقة.. نسخة من الهوية الوطنية للورثة، مع الأصل للمطابقة.. نسخة من حصر الورثة، مع الأصل للمطابقة.. نسخة من الهوية الوطنية للوكيل الشرعي، مع الأصل للمطابقة.. نسخة محدثة من الوكالة الشرعية للوكيل الشرعي، مع الأصل للمطابقة.. معلومات التواصل للوكيل الشرعي: (رقم الجوال، البريد الالكتروني، العنوان الوطني).

يأتي مشروع نزع الملكية في منطقة الخزامى تباعًا لمجموعة من المشاريع والخطط التطويرية والتنموية الكبرى في المنطقة، والتي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة والأهداف والمصالح الوطنية العامة.

وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم: (٦١٨٧٩) بتاريخ 27/ 10/ ١٤٤٢هـ، القاضي باستكمال إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للعقارات التي تحتاجها هيئة تطوير بوابة الدرعية لغرض تطوير المشروع، وإعمالًا لأحكام المادة الخامسة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وأحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية.

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