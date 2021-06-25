لقاء افتراضي لإثراء مسارات أهداف التنمية المستدامة

يستضيف المنتدى السعودي للأبنية الخضراء فعالية افتراضية أدرجتها الأمم المتحدة 12 يوليو لمدة ساعة ونصف الساعة يسلط الضوء على «الصوت الصادق في سد الفجوة من خلال ثلاثة محاور منها المحور الأول المناخ والاستدامة وكفاءة الموارد» ضمن جدول أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF المنعقد في الفترة من 6 إلى 15 يوليو 2021 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة «الانتعاش المستدام والمرن بعد جائحة كورونا يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة»، بناء مسار شامل وفعال لتحقيق خطة عام 2030 في سياق عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة، الذي يشمله الاجتماع الوزاري لمناقشة طرق ضمان التعافي المستدام والمرن على المسار الصحيح. وأفاد المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء «يسعدنا مشاركة المتخصصين والمعنيين من الشخصيات البارزة محليا وعالميا لاستثمار هذه الفرصة لعرض تجاربهم وأنشطتهم في مسارات أهداف التنمية المستدامة». وأوضح الفضل «أن جميع العروض والبيانات المكتوبة أو الشفهية للمشاركة لمدة ثلاث دقائق تسلط الضوء على ثلاثة محاور وهي: أولا الإنتاج والاستهلاك المسؤولان حول إطار ما يتعلق بالعمل المناخي والشراكات من أجل الأهداف، والمحور الثاني، ضمان الصحة والسلامة والبيئة حول الحد من عدم المساواة في إطار السلام والعدل والمؤسسات، والمحور الثالث التعافي المستدام والمرن وما بعد كوفيد 19 الذي يسلط الضوء على مقاصد الأهداف التي تحقق لا فقر وصفر الجوع من خلال تحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي».



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