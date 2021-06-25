فرق عمل مشتركة لإعداد 3 مواصفات قطاعية جديدة

تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إعداد 3 لوائح مواصفات فنية قطاعية، وذلك ضمن خطتها في إعداد وإصدار اللوائح الفنية القطاعية، وهي: 1- اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز 2- اللائحة الفنية لأجهزة الضغط البسيط 3- اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية ودعت الهيئة الجهات ذات العلاقة للمشاركة ضمن فريق عمل إعداد هذه اللوائح والتنسيق معها، ومنها الغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.



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