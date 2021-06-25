حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية

وذكر شهود عيان أن الحريق منتشر في أماكن متفرقة من المتنزه، ووعورة المكان تستدعي شق طرق جديدة في كل مرة لوصول آليات فرق الدفاع المدني، وهذا ما أدى إلى صعوبة احتواء النيران.
وأكدوا أن النيران وصلت إلى الطريق الإسفلتي الفاصل بين المنازل مباشرة والحريق. وشارك كذلك مجموعة من المتطوعين من فريق مشاة، وفريق دعم التطوعي، وفريق نجم التطوعي، كما وصل الموقع أصحاب صهاريج المياه لإمداد الدفاع المدني بالماء، ووجدت كذلك سيارات إسعاف.
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