المسند : الوقوف بعرفة يوم 19 يوليو فلكيًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن عدة شهر ذي القعدة ستكون كاملة 30 يومًا وموعد الوقوف بعرفة يوم 19 يوليو.

موعد الوقوف بعرفة وعيد الفطر

وأضاف ردًا على سؤال حول موعد عيد الأضحى المبارك إنه وفقًا للحسابات فإن وقت الاقتران سيكون عند الساعة 4.15 فجر يوم السبت 10 يوليو المقبل ومتوقع أن يمكث هلال ذي القعدة فوق مكة المكرمة 35 دقيقة وذلك مساء السبت وعليه فإن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم 11 يوليو 2021 ما يعني أن عيد الأضحى سيكون يوم 20 يوليو.

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، توقع نفس الموعد بالنسبة لوقفة عرفة وعيد الأضحى بحسب المعطيات الفلكية.

شروق الشمس في الرياض

من جهة أخرى قال المسند إن الشمس تشرق على حد مدينة الرياض الشرقي قبل حدها الغربي بدقيقتين في الصيف بينما في الشتاء الفارق دقيقة واحدة وفي الشتاء تشرق الشمس على الحد الجنوبي الشرقي قبل الحد الشمالي الشرقي بدقيقتين، والعلة في ذلك لأن الخط الفاصل بين الليل والنهار مائل.

يذكر أن المملكة تعتمد على رؤية الهلال كبداية للشهور الهجرية.



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