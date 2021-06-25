بقعة سوداء وسط الرياض تثير الفضول وسفير دولة يكشف الحقيقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365- متابعة

نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر صورة للعاصمة السعودية الرياض ليلا بأضوائها الساطعة لكن أثارت بقعة سوداء مظلمة وسط الصورة تساؤلًا حول طبيعة ذلك المكان.

وبحسب وكالة سبوتنيك، أرفق رائد الفضاء الصورة بتعليق قال فيه: الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافتة ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي.

ورد السفير الفرنسي في السعودية، لودوفيك بويل، بأن الجزء المظلم في الصورة يعود إلى منطقة المطار القديم، والتي ستصبح حديقة الملك سلمان.

حديقة الملك سلمان في الرياض

تُعد حديقة الملك سلمان واحدة من مشاريع العاصمة الكبرى، ومن المقرر أن تكون من أكبر حدائق العالم، وستسهم في تقديم خيارات متنوعة رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وترفيهيًا للسكان وزوارها، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أحد أهداف رؤية المملكة 2030 برفع تصنيف الرياض بين نظيراتها من مدن العالم.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورًا من مناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، صورة لمكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية على تويتر أيضًا.

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