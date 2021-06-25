عمالة تخالف الإجراءات الاحترازية في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قرب أحد جوامع المدينة الصناعية بمحافظة حفر الباطن، ووجود عمالة مخالفة للمهن تقوم بيع الخضار والأكل تحت أشعة الشمس ودرجة حرارة تلامس الـ50 درجة مئوية.

مخالفة الإجراءات الاحترازية

كما رصدت ”متابعات الخليج 365” عدم تقيد العمالة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي في ظل غياب تام من الجهات المعنية لمنع مثل هذه التجمعات المخالفة.

ممارسات خطيرة

وبدورها تطرح “متابعات الخليج 365“ هذا الملف لإشعار الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الممارسات الخطيرة التي حذرت منها وزارة الصحة وأكدت في وقت سابق أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

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