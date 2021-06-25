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عمالة تخالف الإجراءات الاحترازية في حفر الباطن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

عمالة تخالف الإجراءات الاحترازية في حفر الباطن

باعوا الأكل والخضراوات تحت أشعة الشمس

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رصدت عدسة متابعات الخليج 365 العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس المستجد قرب أحد جوامع المدينة الصناعية بمحافظة حفر الباطن، ووجود عمالة مخالفة للمهن تقوم بيع الخضار والأكل تحت أشعة الشمس ودرجة حرارة تلامس الـ50 درجة مئوية.

مخالفة الإجراءات الاحترازية

كما رصدت متابعات الخليج 365 عدم تقيد العمالة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي في ظل غياب تام من الجهات المعنية لمنع مثل هذه التجمعات المخالفة.

ممارسات خطيرة

وبدورها تطرح “متابعات الخليج 365 هذا الملف لإشعار الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الممارسات الخطيرة التي حذرت منها وزارة الصحة وأكدت في وقت سابق أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.
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