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CNN توضح مزايا البنوك الرقمية بعد خطوة السعودية الأخيرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

CNN توضح مزايا البنوك الرقمية بعد خطوة السعودية الأخيرة

وافق مجلس الوزراء على الترخيص بقيمة مليار دولار

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت شبكة CNN الأمريكية إن مجلس الوزراء السعودي قد وافق على ترخيص بنكين رقميين محليين في المملكة برأس مال تبلغ قيمته 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار).

CNN توضح مزايا البنوك الرقمية بعد خطوة السعودية الأخيرة 

مزايا البنوك الرقمية

وأوضح التقرير المزايا التي توفرها البنوك الرقمية، ومن تلك المميزات ما يلي:

  • البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر.
  • بيئة العمل الرقمية منة وذات موثوقية.
  • تواكب تلك البنوك آخر التطورات في القطاع المالي والتقني.
  • تأتي هذه الخطوة ضمن برامج تحقيق أهداف تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.
  • تتمتع البنوك الرقمية بقاعدة رأسمالية كافية تُمَكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات.
  • هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.

CNN توضح مزايا البنوك الرقمية بعد خطوة السعودية الأخيرة - متابعات الخليج 365

البنوك الرقمية في السعودية

ولفت تقرير الشبكة الأمريكية إلى تصريح وزير المالية، محمد الجدعان بقوله إن البنكين الرقميين سيكونان عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال، ذلك بالإضافة إلى تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

CNN توضح مزايا البنوك الرقمية بعد خطوة السعودية الأخيرة 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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