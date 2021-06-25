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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وأضاف أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.المركز الوطني للأرصاد
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 03:51 PM
تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 6 مساءً"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وأضاف أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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