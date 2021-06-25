محمد بن مسعود - الدمام - من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر. وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19. 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 03:45 PM من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 "الحج": مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة "الحج": مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد أو تذهب الفرصة لشخص آخر. وأشارت الوزارة إلى أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19. الكلمات المفتاحية ، "الحج": مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الحج": مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.