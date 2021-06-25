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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية في مختلف المحافظات اليمنية وتزويدها بالإمدادات الطبية والمختبرية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، إضافة إلى دعمه العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات؛ بهدف الحفاظ على القدرة التشغيلية لتلك المراكز، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
يُذكر أن المملكة ممثلة بالمركز تعمل على رفع كفاءة القطاع الصحي اليمني ودعمه بكل ما يلزم بشرياً ومادياً من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات الصحية.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 03:36 PM
يدعم العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدراتبالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل مراكز التغذية العلاجية في اليمن
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية في مختلف المحافظات اليمنية وتزويدها بالإمدادات الطبية والمختبرية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، إضافة إلى دعمه العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات؛ بهدف الحفاظ على القدرة التشغيلية لتلك المراكز، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
يُذكر أن المملكة ممثلة بالمركز تعمل على رفع كفاءة القطاع الصحي اليمني ودعمه بكل ما يلزم بشرياً ومادياً من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات الصحية.
، بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل مراكز التغذية العلاجية في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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