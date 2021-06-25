، بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل مراكز التغذية العلاجية في اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدعم العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية في مختلف المحافظات اليمنية وتزويدها بالإمدادات الطبية والمختبرية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، إضافة إلى دعمه العاملين الصحيين بالحوافز المالية وبناء القدرات؛ بهدف الحفاظ على القدرة التشغيلية لتلك المراكز، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يُذكر أن المملكة ممثلة بالمركز تعمل على رفع كفاءة القطاع الصحي اليمني ودعمه بكل ما يلزم بشرياً ومادياً من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات الصحية.