، شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3 آلاف مراقب تابعوا التطبيق.. "إلغاء الصف الفارغ ومدة تقليص الانتظار"

شهدت جوامع ومساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، اليوم، تطبيق تام لكافة التحدثيات الجديدة التي وجهت بها الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة الأحد الماضي والتي تجسد حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في تقرير لها اليوم، أنه عبر أكثر من 3000 مراقب ومراقبة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تم تطبيق التحديثات الجديدة بجوامع ومساجد المملكة ومنها الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه والإبقاء على مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

كما شهدت الجوامع والمساجد منذ بدء تنفيذ القرار الأحد الماضي العمل على إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

كما تابعت الوزارة تنفيذ منسوبي المساجد والجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة العمل على الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(30) دقيقة، فيما حرص الخطباء بالعمل على عدم الإطالة في خطبة الجمعة تطبيقاً للسنة بعد إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، فيما شهدت الجوامع والمساجد إعادة المصاحف إلى المساجد، وقد حرص عددٌ من المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها الصادر بالوعي والتعاون البناء من قبل منسوبي المساجد والمصلين في الحفاظ على سلامة وصحة الجميع بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بالبروتوكولات الصحية والتحديثات الجديدة، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملحوظات أو مقترحات التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين (1933).