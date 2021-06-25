محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أهمية معرفة الشروط وإرفاق المستندات أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين "رجال- نساء" للعام الجامعي 1443هـ. ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#. وأكدت أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.جامعة بيشة 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 02:57 PM أكدت أهمية معرفة الشروط وإرفاق المستندات جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين "رجال- نساء" للعام الجامعي 1443هـ. ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#. وأكدت أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح. الكلمات المفتاحية ، جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة ،

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