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سجّلت بريطانيا 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات تسجّله البلاد منذ مطلع شهر فبراير الماضي.
كما سجّلت خلال الفترة ذاتها 21 وفاة بالفيروس مقارنة بـ 19 وفاة في اليوم السابق.
بريطانيا تسجّل 16703 إصابات جديدة و21 وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-25
سجّلت بريطانيا 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات تسجّله البلاد منذ مطلع شهر فبراير الماضي.
كما سجّلت خلال الفترة ذاتها 21 وفاة بالفيروس مقارنة بـ 19 وفاة في اليوم السابق.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
01:21 PM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجّلت بريطانيا 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات تسجّله البلاد منذ مطلع شهر فبراير الماضي.
كما سجّلت خلال الفترة ذاتها 21 وفاة بالفيروس مقارنة بـ 19 وفاة في اليوم السابق.
، بريطانيا تسجّل 16703 إصابات جديدة و21 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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