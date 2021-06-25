، بريطانيا تسجّل 16703 إصابات جديدة و21 وفاة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت بريطانيا 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات تسجّله البلاد منذ مطلع شهر فبراير الماضي.

كما سجّلت خلال الفترة ذاتها 21 وفاة بالفيروس مقارنة بـ 19 وفاة في اليوم السابق.