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نائب وزير الحج: الرسائل المرسلة هي للترشيح و لا تعتبر قبولا نهائيا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن تقدم 558 أألف شخص لأداء الفريضة من خلال البوابة الإلكترونية للتسجيل لأداء الحج لهذا العام

وقال مشاط لقناة " الإخبارية " : إنه تم ربط البوابة عبر تطبيقي "أبشر و توكلنا" مضيفًا انه سيتم فتح البوابة مجددا يوم الجمعة؛ حتى يتمكن من تقدموا بطلبات لإضافة مرافقين من إضافتهم.

وأشار إلى أن الرسائل المرسلة هي للترشيح و لا تعتبر قبولا نهائيا حتى تتحق الشروط وتم تخصيص أرقام لذوي الاحتياجات الخاصة في حج هذا العام.

وأضاف أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للتسديد أو تذهب الفرصة لشخص آخر ومن تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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