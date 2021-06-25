شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الحج: الرسائل المرسلة هي للترشيح و لا تعتبر قبولا نهائيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن تقدم 558 أألف شخص لأداء الفريضة من خلال البوابة الإلكترونية للتسجيل لأداء الحج لهذا العام

وقال مشاط لقناة " الإخبارية " : إنه تم ربط البوابة عبر تطبيقي "أبشر و توكلنا" مضيفًا انه سيتم فتح البوابة مجددا يوم الجمعة؛ حتى يتمكن من تقدموا بطلبات لإضافة مرافقين من إضافتهم.

وأشار إلى أن الرسائل المرسلة هي للترشيح و لا تعتبر قبولا نهائيا حتى تتحق الشروط وتم تخصيص أرقام لذوي الاحتياجات الخاصة في حج هذا العام.

وأضاف أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للتسديد أو تذهب الفرصة لشخص آخر ومن تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.