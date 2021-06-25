شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قطع جلدية لأعمال السحر مع مسافر قادم عبر منفذ مطار الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط 5 قطع جلدية تستخدم لأعمال السحر والشعوذة مخبأة داخل الأطعمة مع أحد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الملك فهد الدولي.

ونشرت الهيئة صور للقطع الجلدية التي عثرت عليها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهمين.