شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح شروط أخذ الموظف إجازة لأداء فريضة الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط أخذ موظف إجازة لأداء فريضة الحج، وفق المادة 114 من نظام العمل.

وأشارت إلى أنه يحق للموظف هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال خدمته في المنشأة، بالإضافة ـن يكون الموظف قد امضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل.

وأضافت أنه يجب أن لا تقل الإجازة عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوم بما فيه إجازة عيد الأضحى.

وأكدت على أنه يحق لصاحب العمل تحديد عدد معين لمستحقيها سنوياً لمقتضيات العمل.