شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح عند السفر في الرحلات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الخطوط السعودية، أن الحصول على لقاح كورونا ليس شرطًا عند السفر في الرحلات الداخلية

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب العناية بالضيوف التابع للخطوط السعودية من متابعة وتضمن ‏‎"عندي رحلة من الرياض إلى أبها بعد ١٥ يوم ولن أحصل على اللقاح بسبب الحمل هل إلزامي أن تكون الحالة في توكلنا محصن؟".

وتفاعلت الخطوط السعودية مع الاستفسار قائلة" لا يشترط أخذ اللقاح السفر على الرحلات الداخلية، و بناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر ومنطقة الدخول الى الطائرات إلا من خلال استخدام تطبيق (توكلنا) وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق (محصن/لم تثبت إصابته)".