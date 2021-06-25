شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قالت وزارة الحج أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ ابتداءً من اليوم الساعة 2 ظهرًا، مع التأكيد على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

وأوضحت الوزارة خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني للحج، والتي تبدأ بتلقي المرشحين رسالة نصية على هواتفهم يلي ذلك دخول المرشحين إلى البوابة الإلكترونية للتأكد من البيانات الشخصية ثم استعراض الشروط والضوابط.

و يمكن للمؤهل إضافة مرافق واحد ممن سبق له التقدم بالتسجيل في المرحلة الأولى، ثم استعراض الباقات واختيار الباقة المناسبة ثم إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر منصة سداد قبل الحصول على تصريح الحج.