قنصلية السعودية بـ«سيدني» تنبه رعايا المملكة بعدم مراجعتها لـ7 أيام

الرياض - محمد عبدالله - وجّهت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني، تنبيهًا لرعايا المملكة، بعدم مراجعتها لمدة سبعة أيام، عقب فرض السلطات الاسترالية قيودًا على المنطقة التي تتواجد بها القنصلية بسبب جائحة كورونا.

وذكرت القنصلية –في بيان لها عبر تويتر- أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أعلنت اليوم، عن فرض قيود إغلاق في أربع مناطق ومن ضمنها City of Sydney والذي يقع فيه مقر القنصلية، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم الجمعة (25 يونيو) عند الساعة (11.59)، ولمدة سبعة أيام، وذلك لحماية السكان ومنع انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأضافت أنه حرصًا من القنصلية العامة على سلامة المواطنين السعوديين، تنصح بعدم مراجعتها خلال هذه المدة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية، وفي الحالات الطارئة يمكن الاتصال على هاتف شؤون السعوديين بالقنصلية.

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