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«الخطوط السعودية»: ربط بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في «توكلنا»

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت شركة الخطوط ، أنه تمَّ ربط بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «ما أخذت اللقاح اقدر أسافر من أبها للرياض؟»

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «تمَّ ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للرحلات الداخلية».

وأضاف: « للمواطنين السعوديين يلزم إدخال هوية وطنية/جواز سفر+ تاريخ الميلاد وتكون حالة المسافر محصن أو لم تثبت إصابته في تطبيق توكلنا».

وأتم: «لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي.. اضغط هنا».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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