الشيخ «الشثري»: الاستخارة في الأمور الدينية والعبادات الواضحة «غير جائزة»

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إنه لا يجوز الاستخارة في الأمور الدينية والعبادات واضحة المعالم مثل أداء فريضة الصلاة.

وأضاف الشثري، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، أن الأمور الدينية منها ما يكون مأمورًا به في الشرع واضح المعالم، وبالتالي لا يحتاج فيها إلى استخارة، حيث لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخير في مثل ذلك. فمثلًا لا يستخير الإنسان لأن يصلي أو لا يصلي، لأنه أمر واضح، بينما الاستخارة تكون في الأمور التي يتردد فيها الإنسان.

وتابع، أن هناك بعض العبادات يكون لدى الإنسان تردد فيها، أو في بعض الإجراءات المتعلقة بها، مثل الذهاب إلى الحج عن طريق الطائرة أو السيارة، أو التردد بين واجبين كان يكون لديه والدان ويتردّد في الذهاب إلى الحج أو العناية بوالديه، وهو تردد يشرع فيه الاستخارة.

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