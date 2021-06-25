أمير عسير يشكر شيخ بني قطبة وأعيان لتنفيذ «مدارس البنات»

الرياض - محمد عبدالله - ثمّن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، دور شيخ قبيلة بني قطبة وعدد من الأعيان، لدورهم في تذليل العقبات أمام تنفيذ مجمع مدارس البنات في رجال ألمع.

وذكرت إمارة عسير (عبر حسابها على موقع تويتر)، أن الأمير تركي بن طلال، استقبل شيخ قبيلة بني قطبة وعددًا من الأعيان بمكتبه، مثمّنًا دورهم في إزالة العوائق أمام مشروع تنفيذ مجمع مدارس البنات برجال ألمع.

وأكّد أمير عسير، أنَّ ما قاموا به يعتبر ترسيخًا للعمل التكاملي والمشاركة الإيجابية للمجتمع المحلي في كل ما يخدم عسير.

اقرأ أيضا:

أمير عسير يستقبل مواطنا عفا عن قاتل ابنه دون مقابل

أمير عسير يوجه ببحث احتياجات مواطنة عفت عن قاتل نجلها لوجه الله