«بارجات» وقطع بحرية تصل ميناء الجبيل الصناعي لعمل «صيانة»

الرياض - محمد عبدالله - استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، عددًا من القطع البحرية والبارجات الضخمة التابعة لإحدى الشركات، وذلك بغرض صيانتها وتقديم الخدمات البحرية لها.

وذكرت الهيئة العام للموانئ (موانئ) –في بيان على موقعها الإلكتروني- أن ذلك يأتي في ظل التجهيزات المتكاملة في الخدمات البحرية التي يتمتع بها الميناء، من خلال عمليات القطر والإرشاد البحري، وكذلك سهولة الوصول للميناء في ظل موقعه الاستراتيجي وخدمات الدعم اللوجستي التي تمكن الشركات المستثمرة لتقديم خدمات الصيانة البحرية المتخصصة لأصحاب السفن والوحدات البحرية والحصول على أفضل الخدمات في هذا المجال.

وأضافت أنَّ طاقمًا متخصصًا من إدارة الميناء ومنسوبي الشركات المستثمرة بهذا المجال، يقوم بالإشراف المباشر على جميع أعمال الصيانة المتخصصة والنوعية للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين، مما يسهم في وضع اسم ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل على خارطة الموانئ التي تقدم أفضل الخدمات مع المحافظة على عدم تأثر البيئة البحرية والحفاظ على الممتلكات العامة.

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