ضبط 5 قطع جلدية تستخدم في الشعوذة

7 خطوات للتسجيل في ثاني مراحل المسار الإلكتروني للحج أعلنت وزارة الحج والعمرة 7 خطوات للتسجيل في المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لموسم الحج لهذا العام، والتي تنطلق، في الساعة... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

القبض على مواطنين اعتديا على عمال في محطات تعبئة الوقود تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا 3 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 32 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

الإطاحة بأكبر وكر لصناعة المنظفات المغشوشة تديره عمالة مخالفة أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش، يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية يكرم مواطن منع حدوث حريق في مبنى سكني كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق صيف السعودية بـ11 وجهة سياحية أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

جمعية تطوير تؤسس عددا من وحدات التطوع ضمن برنامج استدامة عملت الجمعية الأهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي، بمنطقة القصيم «تطوير» وانطلاقاً من دورها في رفع ودراسة الأفكار والمشاريع،... بريدة: دوت الخليج بريدة: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1442 هـ 14 ذو القعدة 1442 هـ

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