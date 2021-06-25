7 خطوات للتسجيل في ثاني مراحل المسار الإلكتروني للحج

وذكرت الوزارة أن الخطوات تشمل التالي:
ـ إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج، وذلك بحسب فئات المفاضلة.
ـ دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية.
ـ استعراض الضوابط والشروط.
ـ للمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.
ـ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة.
ـ إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام (سداد).
ـ صدور تصريح الحج.
وأشارت وزارة الحج إلى أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات المطلوبة وتحقق المعايير المحددة، ووجود الأماكن المتاحة، وذلك بحسب ما جرى الإعلان عنه سابقا في آلية وضوابط التسجيل.
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