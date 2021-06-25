وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ ابتداءً من اليوم الساعة 2 ظهرًا، مع التأكيد على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية

ونشرت الوزارة خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني للحج، والتي تبدأ بتلقي المرشحين رسالة نصية على هواتفهم يلي ذلك دخول المرشحين إلى البوابة الإلكترونية للتأكد من البيانات الشخصية ثم استعراض الشروط والضوابط.

وأتاحت الوزارة للمؤهل إضافة مرافق واحد ممن سبق له التقدم بالتسجيل في المرحلة الأولى، ثم استعراض الباقات واختيار الباقة المناسبة ثم إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر منصة سداد قبل الحصول على تصريح الحج.

الإحصائيات الأولية

وبلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج 558270 حاجًا يمثل الذكور 59 % منهم فيما يمثل الإناث 41 % من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكانت الفئة العمرية الأكثر بين المسجلين في المرحلة من 31-40 سنة، حيث بلغت 38 % فيما كانت الفئة العمرية من 21-30 سنة حوالي 26 % فيما سجل 2 % ممن هم فوق سن الستين و3 % دون سن العشرين.

وزارة الحج تحذر من الشركات الوهمية

وكانت وزارة الحج والعمرة حذرت المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي: (https://localhaj.haj.gov.sa ).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

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