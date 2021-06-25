هل يناسب لقاح كورونا من تخطط للحمل بأطفال الأنابيب؟ الصحة ترد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن إعطاء لقاح كورونا لمن تخطط للحمل بأطفال أنابيب ومدى تأثيره على تكوين الجنين.

لقاح كورونا والتخطيط للإنجاب:

وردت وزارة الصحة متمثلة في مركز 937 صحة، على سؤال بهذا الشأن بالقول:” بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة، فإنه لا مانع من إعطاء لقاح فيروس كورونا للمرأة الحامل، ولا يتطلب تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح”.

جرعات لقاح كورونا:

وسابقًا أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، وذلك طبقًا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء (16,877,881) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزًا في مختلف مناطق المملكة.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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