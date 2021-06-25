وزارة الحج تعلن نتائج الفرز والمرشحين لأداء الفريضة اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطلق وزارة الحج والعمرة اليوم المرحلة الثانية من التسجيل النهائي للمرشحين مبدئيًا لأداء فريضة الحج، وذلك بعد أن أغلقت مساء الأربعاء باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني.

الإحصائيات الأولية

وبلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج 558270 حاجًا يمثل الذكور 59 % منهم فيما يمثل الإناث 41 % من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكانت الفئة العمرية الأكثر بين المسجلين في المرحلة من 31-40 سنة، حيث بلغت 38 % فيما كانت الفئة العمرية من 21-30 سنة حوالي 26 % فيما سجل 2 % ممن هم فوق سن الستين و3 % دون سن العشرين.

وزارة الحج تحذر من الشركات الوهمية

وكانت وزارة الحج والعمرة حذرت المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي: (https://localhaj.haj.gov.sa ).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الحج أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات الحج المجاني وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ضوابط حج 1442

وكانت وزارة الحج أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة.

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