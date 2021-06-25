السعودية | يديره سوري ومصري.. ضبط وكر للمنظفات المغشوشة بالرياض

شكرا لقرائتكم يديره سوري ومصري.. ضبط وكر للمنظفات المغشوشة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة السعودية أحد أكبر أوكار الغش، والذي يدار من قبل مقيم سوري وآخر مصري، يعملان لحسابهما الخاص، حوّلا مستودعاً جنوب الرياض إلى معمل للغش التجاري، بتصنيع وتعبئة المنظفات رديئة الصنع وتقليد علامات تجارية معروفة، وصناعة الكمامات المخالفة من مواد مجهولة المصدر، بعد متابعة ورصد امتدت لأكثر من شهر ونصف.

وتمكنت الفرق التفتيشية بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض، الخميس، بعد عمليات رصد وتحرٍ من إعداد كمين مُحكم، قاد إلى كشف استعانة المقيمين المخالفين بعمالة مخالفة وتشغيلهم في عمليات الغش، وتعبئة منظفات رديئة الصنع في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة، لإيهام وتضليل المستهلكين بجودتها.

ضبط مصنع مخالف 2

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الإغلاق وتطبيق الأنظمة

كما أغلقت الوزارة المستودع المخالف، وأحالت المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر.

وخلال العملية التي بدأت الساعة الواحدة ظهراً وامتدت حتى الثالثة من فجر اليوم التالي، تم ضبط ومصادرة أكثر من 2,000,000 عبوة منظف مغشوش وكراتين وملصقات تحمل علامات تجارية مقلدة أعدت لغرض التعبئة وتصريف الكميات في السوق المحلية.

كما تم ضبط 4,430,000 كمامة جاهزة للبيع وخيوط كمامات ورول قماش وعبوات كمامات أعدت للتعبئة ولا تحمل بلد المنشأ، بالإضافة إلى مكائن خلط وتعبئة المواد الأولية للمنظفات المغشوشة ومواطير كهربائية وزيوت عطرية ومكائن وأدوات تستعمل في أعمال الغش والتقليد.

ضبط مصنع مخالف

عدم التهاون مع المخالفين

وتؤكد وزارة التجارة حرصها واهتمامها على حماية المستهلكين وعدم التهاون في إيقاع وتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين في ممارسات الغش والتقليد وتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضدهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل في المملكة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للوزارة على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.