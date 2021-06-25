السعودية | ظاهرة "الإكليل" تزين القمر بدراً في سماء السعودية

شكرا لقرائتكم ظاهرة "الإكليل" تزين القمر بدراً في سماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رُصد مساء أمس الخميس القمر بدراً لهذا الشهر، وقد رافقته ظاهرة جوية بصرية، عبارة عن طوق من الضوء يلف حول القمر يسمى "الإكليل".

وتداولت صور التقطت في سماء المملكة وتحديداً في مدينة جدة للقمر، حيث يمكن مشاهدته بالعين المجردة، عندما تكون الظروف الجوية مناسبة.

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من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر يوم أمس أضاء بنسبة 99.9%، مشيراً إلى أن الإكليل يتشكل عندما تعبر الغيوم الرقيقة العالية أمام القمر، وهي ظاهرة تحدث في كل مكان حول العالم وبشكل متكرر.

وأضاف أن "الإكليل يكون صغير الحجم جداً، ويبلغ قطره بضع درجات، ويكون قريبا إلى القمر مقارنة بالهالة، ويمكن في بعض الأحيان أن يظهر له عدة ألوان.

وقال إن "أفضل وقت لرصد الإكليل، عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل، مقارنة مع باقي أطوار القمر، بسبب وجود كمية الضوء الكبيرة".

كما أوضح أن الظاهرة ممكن أن تتشكل في باقي الأطوار، وفي مناسبات نادرة يمكن أن يظهر الإكليل والهالة ذات الحجم الأكبر سوياً في نفس التوقيت.