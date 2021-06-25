شكرا لمتابعة خبر عن قرار من الموارد البشرية بشأن مكتشفة قضية خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ترقية عدد من الموظفين والموظفات منهم مستشارة إدارة دار الرعاية الاجتماعية بالدمام إيمان الفرشوطي، مفجرة قضية خاطفة الدمام.

وقالت إيمان الفرشوطي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنه تم ترقيتها للمرتبة الثانية عشرة فالنجاح الوظيفي والوصول إلى أعلى المراتب من أكثر الأشياء التي يحلم بها كل موظف طموح، لكن هذا الحلم لا يتحقق إلا بتكاتف المخلصين أمثالكم”.

يذكر أن إيمان الفرشوطي هي من كشفت قضية خاطفة الدمام، عندما حاولت الخاطفة استخراج وثائق رسمية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة الشرقية للثلاثة مخطوفين لتكون حاضنة لهم.