شكرا لمتابعة خبر عن "شؤون الحرمين" تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استعدادها لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستعد، الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا.

وأضافت : كما سيتم تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع حيث يأتي ذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج ١٤٤٢هـ.