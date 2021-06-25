الحصيني: أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم المناطق الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يسود طقس الجمعة أجواء متنوعة من حارة إلى حارة جدًّا خلال فترة النهار، تميل إلى الاعتدال في فترات الليل وساعات الفجر على معظم المناطق.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحصيني إلى أن ذلك سيكون على معظم المناطق عدا المرتفعات التي تشهد أجواءً معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة خلال فترات الليل.

وأشار خبير الأرصاد، إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة و عسير وجازان وسلطنة عمان واليمن.