«لودوفيك بوي»: سفر السعوديين لفرنسا متاح لمن لديهم «تأشيرة صالحة»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بوي، أن السعودية انضمت للقائمة الخضراء الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يعني أن سفر السعوديين أصبح متاحا الآن.

وقال السفير الفرنسي، عبر موقع تويتر: «المملكة العربية السعودية ضمن القائمة الخضراء، لمن يرغبون بالسفر إلى فرنسا.. يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا.. أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني».

في السياق ذاته، ذكرت مصادر أن السفر إلى فرنسا بالنسبة للمواطنين السعوديين لا يحتاج إلى فحص (PCR) لمن تلقى تطعيم كورونا، كما لا يوجد حجر صحي عند الوصول، ولمن لم يتلقى التطعيم يمكنه عمل فحص (PCR) قبل ٧٢ ساعة من السفر، ودون حجر صحي عند الوصول.

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