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وزارة الصحة: حالة تجعل مضاعفات كورونا على مصاب السكري «الأسوأ»

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة أن فرصة إصابة مريض السكري بفيروس المستجد ليست أعلى مقارنة بغيره، لكن المضاعفات الناتجة عن المرض يمكن أن تكون أسوا بالنسبة له.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة (عبر موقع تويتر)، أن مضاعفات فيروس كورونا للشخص المصاب بالسكري تكون أسوأ، خاصة إذا لم يتم التحكم في نسبة السكري.

من جهة أخرى، أوضحت «الصحة» أمس الخميس، أن عدد جرعات لقاح كورونا  المعطاة في المملكة تجاوز 17 مليون جرعة، تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة المناطق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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