محمد بن مسعود - الدمام - تقع في وادي فجر الحرمان وتم إزالتها كلياً بعد رصدها أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس الخميس، إحداثات غير نظامية شمال شرق مشعر عرفات. وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بإزالة إحداثات غير نظامية في وادي فجر الحرمان شمال شرق مشعر عرفات. وقد تم إزالة الإحداثات إزالة كلية بعد رصدها من قبل الأمانة.أمانة العاصمة المقدسة إزالة تعديات أمانة العاصمة المقدسة تزيل إحداثات غير نظامية شمال شرق عرفات عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-06-25 أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس الخميس، إحداثات غير نظامية شمال شرق مشعر عرفات. وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بإزالة إحداثات غير نظامية في وادي فجر الحرمان شمال شرق مشعر عرفات. وقد تم إزالة الإحداثات إزالة كلية بعد رصدها من قبل الأمانة. 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 01:56 AM تقع في وادي فجر الحرمان وتم إزالتها كلياً بعد رصدها تقع في وادي فجر الحرمان وتم إزالتها كلياً بعد رصدها أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس الخميس، إحداثات غير نظامية شمال شرق مشعر عرفات. وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بإزالة إحداثات غير نظامية في وادي فجر الحرمان شمال شرق مشعر عرفات. وقد تم إزالة الإحداثات إزالة كلية بعد رصدها من قبل الأمانة. ، أمانة العاصمة المقدسة تزيل إحداثات غير نظامية شمال شرق عرفات ،

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