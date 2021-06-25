محمد بن مسعود - الدمام - شرطة حائل: القبض على مواطنين اعتديا على العاملين بمحطات وقود وسلب ما بحوزتهم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-25 صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (3) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته بمدينة حائل، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 01:46 AM جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (3) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته بمدينة حائل، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

، شرطة حائل: القبض على مواطنين اعتديا على العاملين بمحطات وقود وسلب ما بحوزتهم ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه