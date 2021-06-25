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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.
وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.
وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.أسعار النفط
أسعار النفط ترتفع مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-25
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.
وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.
وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
12:33 AM
زاد خام برنت إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.
وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.
وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.
، أسعار النفط ترتفع مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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