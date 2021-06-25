«شرطة حائل» تُطيح بمواطنين ارتكبا 3 جرائم بذات السلوك الإجرامي

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مواطنين ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة حائل، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.