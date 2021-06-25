اخبار السعوديه

خبير أرصاد: أجواء حارة نهارًا ومعتدلة على المرتفعات الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيران، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، اعتدالًا في درجات الحرارة في الشمال، وذلك خلال وقت السحر والصباح، فيما تكون معتدلة على بقية القطاعات.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار في توقعاته لطقس الجمعة، إلى أن الأجواء ستكون حارة بشكل عامّ في وسط النهار، ومعتدلة على المرتفعات، موضحًا أن الرياح نشطة على الكويت وشمال الشرقية والرياض والمدينة المنورة.

وأضاف نزيه الحيران، أن فرص هطول الأمطار للمرتفعات حتى شمال الطائف وغطاء يمتد من المرتفعات حتى حائل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا