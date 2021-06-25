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«التعليم»: بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة الطب البشري في إيرلندا والبحرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا وجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ومقاعد الزمالة في بريطانيا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة توفر الشروط العامة للابتعاث في المتقدم، لافتة إلى أن مواعيد التقديم هي: بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا: من الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، ونهاية التقديم: الاثنين 25 ذو القعدة 1442هـ (05 يوليو 2021م)، بينما بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي، التقديم من الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، حتى الأحد 01 ذو الحجة 1442هـ (11 يوليو 2021م).

وأشارت إلى أن مقاعد الزمالة في بريطانيا. (مختلف التخصصات العامة والدقيقة)، بداية التقديم: الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، ونهايته: الجمعة 20 ذو الحجة 1442هـ (30 يوليو 2021م)، لافتة إلى أن التقديم عبر بوابة سفير (مقاعد الاتفاقيات الصحية) من هنــــــــــا 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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