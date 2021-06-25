شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم»: بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة الطب البشري في إيرلندا والبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل في برامج الابتعاث لدراسة بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا وجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ومقاعد الزمالة في بريطانيا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة توفر الشروط العامة للابتعاث في المتقدم، لافتة إلى أن مواعيد التقديم هي: بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا: من الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، ونهاية التقديم: الاثنين 25 ذو القعدة 1442هـ (05 يوليو 2021م)، بينما بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي، التقديم من الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، حتى الأحد 01 ذو الحجة 1442هـ (11 يوليو 2021م).

وأشارت إلى أن مقاعد الزمالة في بريطانيا. (مختلف التخصصات العامة والدقيقة)، بداية التقديم: الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ (24 يونيو 2021م)، ونهايته: الجمعة 20 ذو الحجة 1442هـ (30 يوليو 2021م)، لافتة إلى أن التقديم عبر بوابة سفير (مقاعد الاتفاقيات الصحية) من هنــــــــــا