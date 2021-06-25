جرعات لقاح كورونا بالمملكة تتجاوز 17 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تجاوز جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 17 مليون جرعة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على تويتر: «بفضل الله أكثر من (17,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة»، ونصحت الجميع بأخذ اللقاح: «خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي اضغط هنا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1255) حالة مؤكدة وتعافي (1247) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11322) حالة منها (1451) حالة حرجة.

وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً الانتباه إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة لكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (479390) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (460338) حالة تعافٍ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7730) حالة، كما تم إجراء (91021) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏