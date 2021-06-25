شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: مضاعفات خطيرة لكورونا على مرضى ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة، مرضى ضغط الدم من المضاعفات الشديدة في حالة الإصابة بفيروس " كورونا "، مؤكدة على ضرورة فحص ضغط الدم بشكل منتظم.

وذكرت الوزارة، أن إصابة مريض ضغط الدم بكورونا يزيد لديه إجهاد القلب وضعف الجهاز المناعي والدخول في مضاعفات خطيرة.

وأشارت إلى أن ارتفاع ضغط الدم يجهد عضلة القلب ومن ثم يؤدي إلى نقص ضخ الأكسجين إلى الجسم، لافتة إلى أنه لا توجد أي أعراض له لذلك يسمى "القاتل الصامت".