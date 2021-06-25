شكرا لمتابعة خبر عن السجن 18 شهراً والتشهير والإبعاد لمقيم مدان بجريمة التستر وتحويل الأموال للخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن صدور حكم بالسجن 18 شهراً والتشهير والإبعاد لمقيم يمني الجنسية في مدينة الرياض مدان بجريمة التستر وتحويل الأموال للخارج.

وأوضحت الوزارة أن نوع النشاط هو تجارة التمور؛ حيث أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا بعقوبات ضد المدان بغرامة مالية والسجن لمدة سنة وستة أشهر.

وتشمل قائمة العقوبات: استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والإبعاد عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، فضلًا عن نشر الحكم على نفقة المخالف.