شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء مواطن بعد تعطل مركبته قرب مزارع تيماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالعزيز الجهني (صدى):

اختفى مواطن يدعى "إبراهيم حسن العيادي"، بعد أن تعطلت مركبته قرب مزراع تيماء القديمة بحى الشرق.

وذكرت أسرة المواطن "العيادي" أنه مفقود منذ العاشرة صباحًا وحتى الآن، مشيرة إلى أنه مريض بالضغط والسكر، ويتخطى 70 عاما، ولا يعاني من أي أمراض عقلية.

وأضافت أنه خرج من منزله وأنهم عثروا على مركبته متعطلة، كما اتبعوا أثره لمسافة وصلت إلى مائة متر، لكن دون جدوى، مناشدة الجميع بالبحث عنه في مزارع تيماء والبلد القديم، داعية من شاهده إلى إبلاغ الجهات الأمنية.